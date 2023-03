Terremoto in vista per l' Inter | Inzaghi sulla graticola “Notizia inaspettata” | bomba di mercato

(Di giovedì 9 marzo 2023) Possibile ribaltonepanchina dell', con un clamoroso ritorno. Ladi calcioè stata lanciata da Alfio Musmarra: Antonio Conte potrebbe guidare nuovamente la squadra nerazzurra di proprietà di Suning. Il giornalista e conduttore di ‘Qui studio a voi stadio' ha svelato che ci sono già stati dei primi contatti tra l'allenatore salentino e la dirigenza nerazzurra: “Stavo facendo delle verifichequestione allenatore indella prossima stagione e mi è arrivata ladel tuttodi un contatto tra Antonio Conte e qualcuno all'no dell'. È stato un contatto assolutamente informale per capire un po' la situazione di Antonio. Da qui a capire che ci sono trattative, ve lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PatriziaBelloni : @AdrianoSiro Mi ricorda Berlusconi dopo il terremoto de L’Aquila……una propaganda già vista. - marcoromeggio : 9/11, terremoto turchia, correlazione, energia diretta, macchina di Majorana, mitologia greca fulmini di zeus, mito… - ettorecauli : @kulturjam Siria, Aleppo colpita dal terremoto e ora ci si mette anche Israele che bombarda l'aeroporto. In situazi… - LaSordaefelice : @sbonaccini L'hai mai vista tu la diga di ridracoli? Costruita dal intelligente di turno sulla faglia appenninica.… - Francesco___103 : @satvrnnn Oddio è che succede terremoto in vista ? ?? -

Interessanti, da questo punto di, sono le blockchain semi - private o consorzio, il cui ... ad esempio nel coordinare la risposta umanitaria dopo un' alluvione o. Difatti, in questo ...Per approfondire Schlein svela il suo piano economico: torna il marxismosul Pd: la Nato "... Sostiene Lisa che, non avendolaarrivare, Schlein è "una pietra miliare" del femminismo ...Questa riluttanza ha tracciato però un quadro positivo dal punto didell'offerta e della ... Gli sfortunati eventi dele la politica monetaria adottata dal Presidente Erdoan negli ultimi ...

Terremoto Siria-Turchia, le immagini di una strada dilaniata vista da un drone. VIDEO Sky Tg24

Possibile ribaltone sulla panchina dell’Inter, con un clamoroso ritorno. La bomba di calciomercato è stata lanciata da Alfio Musmarra: ...Terremoto a Napoli, nuova scossa nei Campi Flegrei. Il sisma è stato chiaramente avvertito dalla popolazione, sia pure abituata dalla frequenza degli episodi. Tanti i napoletani che sono ...