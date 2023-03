Terremoto in Umbria, scuole chiuse domani a Umbertide. Attività sospesa anche all’Università di Perugia (Di giovedì 9 marzo 2023) Scossa di Terremoto scuote l'Umbria. Un Terremoto di magnitudo 4,4 è stato avvertito a Perugia poco dopo le 16. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 9 marzo 2023) Scossa discuote l'. Undi magnitudo 4,4 è stato avvertito apoco dopo le 16. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : ?? Un terremoto è stato avvertito a Perugia alle 16:05 ha avuto una magnitudo tra 4.3 e 4.8. Lo riferisce l'Istituto… - Agenzia_Ansa : È nella zona di Umbertide l'epicentro della scossa di terremoto avvenuta in Umbria alle 16.05, con magnitudo 4.4.… - TgrRaiUmbria : +++++Terremoto in Umbria++++++ epicentro nella zona nord di Perugia. Secondo Ingv magnitudo tra 4.3 e 4.8. Alle 16.… - AlvisiConci : RT @alexa5313: Amici dell'Umbria ?? Tutto bene??? So per certo che a Spoleto, e vicino Assisi il terremoto si è appena sentito... Ma la mia… - variabile_ : RT @AnsaScienza: E' stata di magnitudo 4,4 l'intensità del terremoto avvenuto in Umbria, con epicentro a 5,1 chilometri da Umbertide (PG).… -