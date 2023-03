Terremoto in Umbria: paura per nuovi forti scosse a Perugia. Tremano palazzi. Avvertite anche ad Arezzo (Di giovedì 9 marzo 2023) La terra continua a tremare in Umbria. Altre forti scosse sono state Avvertite poco dopo le 20 di questa sera, 9 marzo 2023, nel centro di Perugia. ll Terremoto di magnitudo 4.6 e 4.2 è stato registrato in una zona a 6 km da Umbertide. I palazzi hanno tremato a Perugia, paura tra gli abitanti. La scossa è stata avvertita anche ad Arezzo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 9 marzo 2023) La terra continua a tremare in. Altresono statepoco dopo le 20 di questa sera, 9 marzo 2023, nel centro di. lldi magnitudo 4.6 e 4.2 è stato registrato in una zona a 6 km da Umbertide. Ihanno tremato atra gli abitanti. La scossa è stata avvertitaadL'articolo proviene da Firenze Post.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : ?? Un terremoto è stato avvertito a Perugia alle 16:05 ha avuto una magnitudo tra 4.3 e 4.8. Lo riferisce l'Istituto… - Agenzia_Ansa : È nella zona di Umbertide l'epicentro della scossa di terremoto avvenuta in Umbria alle 16.05, con magnitudo 4.4.… - repubblica : Nuova e più forte scossa di terremoto in Umbria: tra 4,4 e 4,9 - CiccioniSe : RT @mondoterremoti: Un nuovo #terremoto di magnitudo 4.6 è avvenuto alle ore 20:08 nei pressi di Umbertide, in provincia di #Perugia. La sc… - elena_ele6 : RT @rtl1025: ?? Un'altra forte scossa di #terremoto è stata appena avvertita nel centro di #Perugia. I palazzi hanno tremato anche nel centr… -