Terremoto in Umbria, nuove scosse in serata avvertite a Perugia (Di giovedì 9 marzo 2023) Forti scosse di Terremoto hanno colpito l'Umbria nel corso della giornata. La prima, di magnitudo 4,4 è stato avvertito in maniera nitida nel Perugino ed è stata registrata alle 16:05, è stata piuttosto intensa e avvertita in diverse aree del capoluogo umbro. L'epicentro è stato localizzato a una profondità 10 chilometri nella frazione di Montecastelli, a 5.1 chilometri dalla città di Umbertide. Altre due scosse si sono registrate a distanza di cinque minuti l'una dall'altra in serata: L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha rilevato due eventi sismici a pochi minuti di distanza a una profondita' di 8 chilometri con epicentro sempre a Umbertide. Alle 20.08 si è registrato un Terremoto con una magnitudo di 4.6 mentre poco dopo, alle 20.13, si è verificata un'altra scossa ...

