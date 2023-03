Terremoto in Umbria | nuova scossa a Perugia di magnitudo 4 6 | epicentro ancora a Umbertide

(Di giovedì 9 marzo 2023)diindi4.6 registrata alle 20.08 dall’Ingv cona una profondità di 8 km. Il sisma sarebbe stato avvertito nitidamente ae in buona parte della regione e province confinanti. Una primaera stata rilevata alle 16.05 di4.4, sempre con. Sono stati segnalati calcinacci caduti a Gubbio e Città di Castello. Ae a, i sindaci hanno deciso con un’ordinanza che le scuole rimarranno chiuse domani, venerdì e anche sabato. Una decisione presa per precauzione, che riguarda gli istituti di ogni ordine e grado, dalla prima infanzia alle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : ?? Un terremoto è stato avvertito a Perugia alle 16:05 ha avuto una magnitudo tra 4.3 e 4.8. Lo riferisce l'Istituto… - rtl1025 : ?? Un'altra forte scossa di #terremoto è stata appena avvertita nel centro di #Perugia. I palazzi hanno tremato anch… - Agenzia_Ansa : È nella zona di Umbertide l'epicentro della scossa di terremoto avvenuta in Umbria alle 16.05, con magnitudo 4.4.… - BarabbaMarlin : Scosse di terremoto in Umbria. Questa volta a Gubbio si sono davvero cagati addosso. #Terremoto - chiarelettere7 : RT @dukana2: #Terremoto in #Umbria mente in #Basilicata continuano a trivellare in zone ad altissimo rischio sismico ?? -

Perugia, 9 mar. 023 - In considerazione del susseguirsi delle scosse dinel territorio regionale, si comunica che, in via precauzionale e a tutela del personale, nella giornata di domani venerdì 10 marzo tutti gli uffici regionali rimarranno chiusi.🔊 Ascolta l'articolo Oggi si è verificata una scossa diin, nella zona di Perugia. L'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una magnitudo di 4.4 con epicentro a Umbertide. LE ULTIME ...Il Comune e la Protezione civile stanno allestendo posti letto per ospitare le persone che non se la sentono di dormire in casa questa notte a Umbertide dopo le forti scosse didi oggi. Secondo quanto si è appreso, si stanno montando tende nell'area della Protezione civile di Pian d'Assino, proprio nella zona dell'epicentro. Saranno inoltre organizzati posti letto ...

Terremoto oggi in Umbria, nuova forte scossa a Perugia Adnkronos

REGIONE UMBRIA – “La scossa è stata percepita intorno alla città di Umbertide, stiamo monitorando attraverso la Protezione Civile e sembra non ci siano stati danni” dice all’Adnkronos Donatella Tesei, ...Terremoto Perugia: le immagini della Scossa in diretta 4.6 Richter, il Video è shock La terra continua a tremare in Umbria con nuove scosse di terremoto di magnitudo di 4,6 e 3.9 Richter attorno alle ...