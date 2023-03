Terremoto in Umbria, magnitudo fra 4.3 e 4.8 (Di giovedì 9 marzo 2023) AGI - Una forte scossa di Terremoto in Umbria è stata distintamente avvertita nella provincia di Perugia. L'epicentro è stato localizzato a Umbertide. Una prima stima dell'Ingv indica magnitudo fra 4.3 e 4.8. Al momento - rendono noto i vigili del fuoco - sono giunte alla sala operativa solo richieste di informazioni, non segnalazione di danni". Squadre "in ricognizione" sul territorio. La scossa è stata avvertita anche in Toscana. Le aree sono quelle dell'Aretino, del Senese e del Fiorentino. Eugenio Giani, presidente della Regione rende noto che sono al lavoro gli esperti e "stiamo controllando la situazione". Non si registrano particolari criticità in seguito alla scossa. I vigili del fuoco del comando provinciale stanno intervenendo per diverse chiamate ricevute. Si registra qualche piccolo crollo legato a edifici fatiscenti. ... Leggi su agi (Di giovedì 9 marzo 2023) AGI - Una forte scossa diinè stata distintamente avvertita nella provincia di Perugia. L'epicentro è stato localizzato a Umbertide. Una prima stima dell'Ingv indicafra 4.3 e 4.8. Al momento - rendono noto i vigili del fuoco - sono giunte alla sala operativa solo richieste di informazioni, non segnalazione di danni". Squadre "in ricognizione" sul territorio. La scossa è stata avvertita anche in Toscana. Le aree sono quelle dell'Aretino, del Senese e del Fiorentino. Eugenio Giani, presidente della Regione rende noto che sono al lavoro gli esperti e "stiamo controllando la situazione". Non si registrano particolari criticità in seguito alla scossa. I vigili del fuoco del comando provinciale stanno intervenendo per diverse chiamate ricevute. Si registra qualche piccolo crollo legato a edifici fatiscenti. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : ?? Un terremoto è stato avvertito a Perugia alle 16:05 ha avuto una magnitudo tra 4.3 e 4.8. Lo riferisce l'Istituto… - Agenzia_Ansa : È nella zona di Umbertide l'epicentro della scossa di terremoto avvenuta in Umbria alle 16.05, con magnitudo 4.4.… - TgrRaiUmbria : +++++Terremoto in Umbria++++++ epicentro nella zona nord di Perugia. Secondo Ingv magnitudo tra 4.3 e 4.8. Alle 16.… - etventadv : RT @ultimoranet: Nuova forte scossa di #terremoto in Umbria: magnitudo preliminare 4.4-4.9, epicentro vicino a Perugia. ?? @ultimoranet - la_stordita : RT @TgrRaiUmbria: +++++Terremoto in Umbria++++++ epicentro nella zona nord di Perugia. Secondo Ingv magnitudo tra 4.3 e 4.8. Alle 16.05 #Io… -