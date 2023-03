Terremoto in Umbria: le scosse sismiche fanno tremare anche il Lazio (Di giovedì 9 marzo 2023) Umbertide – La terra torna a tremare in Umbria, dove si è registrato un Terremoto di magnitudo 4.4 con epicentro a Umbertide. La scossa è stata piuttosto intensa ed è stata avvertita in più aree di Perugia. Il sisma è stato avvertia anche nel Lazio, oltre che nelle Marche, Romagna e Toscana. Epicentro a Umbertide. La magnitudo del sisma,registrato alle 16.05, è stata di 4.4 alla profondità 10 chilometri, a 5.1 chilometri da Umbertide, a 9.0 chilometri da Montone , a 16.7 chilometri da Gubbio Il sindaco di Umbertide, Luca Cariziaha riferito che diverse persone sono scese in strada e che la scossa è stata distintamente avvertita. Sono state immediatamente avviate le verifiche per valutare eventuali danni, a cominciare dall’ospedale e dalle scuole. Il primo cittadino ha detto che al momento non sono ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 9 marzo 2023) Umbertide – La terra torna ain, dove si è registrato undi magnitudo 4.4 con epicentro a Umbertide. La scossa è stata piuttosto intensa ed è stata avvertita in più aree di Perugia. Il sisma è stato avvertianel, oltre che nelle Marche, Romagna e Toscana. Epicentro a Umbertide. La magnitudo del sisma,registrato alle 16.05, è stata di 4.4 alla profondità 10 chilometri, a 5.1 chilometri da Umbertide, a 9.0 chilometri da Montone , a 16.7 chilometri da Gubbio Il sindaco di Umbertide, Luca Cariziaha riferito che diverse persone sono scese in strada e che la scossa è stata distintamente avvertita. Sono state immediatamente avviate le verifiche per valutare eventuali danni, a cominciare dall’ospedale e dalle scuole. Il primo cittadino ha detto che al momento non sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : ?? Un terremoto è stato avvertito a Perugia alle 16:05 ha avuto una magnitudo tra 4.3 e 4.8. Lo riferisce l'Istituto… - Agenzia_Ansa : È nella zona di Umbertide l'epicentro della scossa di terremoto avvenuta in Umbria alle 16.05, con magnitudo 4.4.… - TgrRaiUmbria : +++++Terremoto in Umbria++++++ epicentro nella zona nord di Perugia. Secondo Ingv magnitudo tra 4.3 e 4.8. Alle 16.… - Trentin0 : Terremoto in Umbria, magnitudo 4,4: la gente in strada. La scossa si è verificata alle 16.05 vicino ad Umbertide e… - nuccia20 : RT @mondoterremoti: Ho appena avvertito una bella scossa di #terremoto in provincia di Perugia, in Umbria, ero sul letto e ho sentito propr… -