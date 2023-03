Terremoto in Umbria, epicentro a Umbertide. Scosse avvertite in diverse città, anche a Perugia (Di giovedì 9 marzo 2023) Terremoto in Umbria oggi, giovedì 9 marzo 2023. Una forte scossa è stata distintamente avvertita nella provincia di Perugia. L’epicentro è stato localizzato a Umbertide. Una prima stima dell’Ingv indica magnitudo fra 4.3 e 4.8. Terremoto in Umbria oggi Decine di telefonate sono pervenute al centralino del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Perugia ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 9 marzo 2023)inoggi, giovedì 9 marzo 2023. Una forte scossa è stata distintamente avvertita nella provincia di. L’è stato localizzato a. Una prima stima dell’Ingv indica magnitudo fra 4.3 e 4.8.inoggi Decine di telefonate sono pervenute al centralino del comando provinciale dei Vigili del fuoco di... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : ?? Un terremoto è stato avvertito a Perugia alle 16:05 ha avuto una magnitudo tra 4.3 e 4.8. Lo riferisce l'Istituto… - TgrRaiUmbria : +++++Terremoto in Umbria++++++ epicentro nella zona nord di Perugia. Secondo Ingv magnitudo tra 4.3 e 4.8. Alle 16.… - siamouominioca2 : @CarloCalenda Una cosa non esclude l’altra , visto che c’è appena stata una forte scossa di terremoto in Umbria. - angelicarenzi : RT @LaNotiziaTweet: Scossa di terremoto di magnitudo 4.4 in Umbria. L'epicentro è Umbertide. Gente in strada, molte le chiamate ai Vigili d… - solotelco : Terremoto in Umbria, magnitudo 4,4 - Epicentro a 5,1 Km da Umbertide -