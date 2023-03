Terremoto in Italia: è successo poco fa (Di giovedì 9 marzo 2023) Terremoto in Italia, è successo poco fa – Torna a tremare la terra nel nostro Paese, che come sappiamo, deve la sua sismicità alla particolare posizione geografica, poiché è situato nella zona di convergenza tra la zolla africana e quella eurasiatica. Nella mattinata di oggi, giovedì 9 marzo 2023, una scossa di magnitudo 2.8 si è verificata al Meridione, in una regione a Sud della nostra Penisola. leggi anche: Italia “sotto attacco”, cosa sta succedendo leggi anche: Ora legale, quando spostare le lancette: sarà l’ultima volta? Questa mattina, giovedì 9 marzo 2023, alle ore 9.14, si è verificata una scossa di Terremoto di magnitudo 2.8 in provincia di Avellino, in Campania. Il sisma è avvenuto a Monteverde ad una profondità di circa 11 km. Secondo la scala Richter si ... Leggi su tvzap (Di giovedì 9 marzo 2023)in, èfa – Torna a tremare la terra nel nostro Paese, che come sappiamo, deve la sua sismicità alla particolare posizione geografica, poiché è situato nella zona di convergenza tra la zolla africana e quella eurasiatica. Nella mattinata di oggi, giovedì 9 marzo 2023, una scossa di magnitudo 2.8 si è verificata al Meridione, in una regione a Sud della nostra Penisola. leggi anche:“sotto attacco”, cosa sta succedendo leggi anche: Ora legale, quando spostare le lancette: sarà l’ultima volta? Questa mattina, giovedì 9 marzo 2023, alle ore 9.14, si è verificata una scossa didi magnitudo 2.8 in provincia di Avellino, in Campania. Il sisma è avvenuto a Monteverde ad una profondità di circa 11 km. Secondo la scala Richter si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Mattarella, un presidente vicino agli Italiani. Sempre presente nei momenti più difficili della vita della Nazione.… - DPCgov : Sempre pronti a soccorrere. Di notte e di giorno, in Italia e all'estero come nelle ultime settimane per il terremo… - Alberto_Cirio : La scorsa notte, in Turchia, poco dopo la nostra partenza per tornare in Italia, all’ospedale da campo della… - Italia_Notizie : Terremoto in Siria e Turchia, l’appello di 43 Ong: «Gli aiuti non bastano» - berrycavetech : ?? Info terremoti - Nuovo evento ?? #terremoto #INGV Data e ora (Italia): 09/03/2023 03:55:57 Magnitudo: 2.3 ML Zon… -