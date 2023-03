Terremoto | forte scossa in Italia | paura e gente corsa in strada

(Di giovedì 9 marzo 2023)per un sisma che ha interessato una regionena. La terra ha tremato alle ore 16.05 di giovedì 9 marzo e immediatamente è scattato l’allarme. A riferire dell’accaduto è stato l’Istituto di Geofisica e Vulcanologia sui suoi canali ufficiali social. Ad essere colpita è stata la provincia di Perugia, che ha dovuto fare i conti con undi una certa portata. Ad essere centrata dallatellurica la parte settentrionale della città umbra, ma ci sono segnalazioni giunte da varie parti. Infatti, ilcon epicentro nella provincia di Perugia è stato avvertito anche in Toscana. Inizialmente l’Istituto di Geofisica e Vulcanologia aveva riferito di una magnitudo compresa tra 4.3 e 4.8 gradi della scala Richter, ma sarebbe stata calcolata precisamente a 4.4, come scritto dal sito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : Forte scossa di #terremoto avvertita a Perugia con epicentro Umbertide. Magnitudo stimata tra 4.4 e 4.7 - mattiamattiaaa : RT @TgLa7: Forte scossa di #terremoto avvertita a Perugia con epicentro Umbertide. Magnitudo stimata tra 4.4 e 4.7 - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @pomiglianolive: Una forte scossa di #terremoto, di magnitudo 4.4 è stata registrata alle 16:05 ad Umbertide tra Arezzo e Perugia. https… - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @Open_gol: Forte scossa di terremoto avvertita a Perugia - lvoir : RT @TgLa7: Forte scossa di #terremoto avvertita a Perugia con epicentro Umbertide. Magnitudo stimata tra 4.4 e 4.7 -

Unascossa diin Umbria è stata distintamente avvertita nella provincia di Perugia. L'epicentro e' stato localizzato a Umbertide. Una prima stima dell'Ingv indica magnitudo fra 4.3 e ...È stata registrata unascossa dinel pomeriggio di oggi, giovedì 9 marzo 2023, a Perugia e provincia. Stando all'INGV, la magnitudo registrata è tra 4.3 e 4.8. Si tratta al momento di stime provvisorie in ...... John McCloskey tracciò una linea rossa su una mappa della Turchia sud - orientale per individuare il punto in cui probabilmente si sarebbe verificato un. L'unica domanda era quando. ...

Forte scossa di terremoto in Umbria, epicentro nell'Alto Tevere Umbria 24 News

Terremoto oggi a Perugia. Una forte scossa di magnitudo 4.4 è stata registrata alle ore 16.05 con epicentro a Umbertite e ad una ...Perugia, 9 marzo 2023 – Un terremoto è stato avvertito a Perugia e provincia alle 16.05. La scossa è stata piuttosto intensa e avvertita in diverse aree della città; secondo le prime stime dell’Ingv l ...