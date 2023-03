Terremoto: dopo il pomeriggio la terra torna a tremare (4.6) ad Umbertide, nel perugino. Panico e popolazione in strada (Di giovedì 9 marzo 2023) Davvero una giornata da dimenticare, sotto il profilo sismologico, quella vissuta oggi dagli umbri residenti nell’area del perugino. Precisamente nel comune di Umbertide dove, già oggi poco dopo le 16, la popolazione locale – come scriviamo in un altro articolo – è stata letteralmente ‘terrorizzata’ da una scossa di magnitudo 4.4. Terremoto ad Umbertide: dopo quella di magnitudo 4.4 delle 16.05, alle 20.08 la terra ha tremato ancora toccando 4.6. Panico tra la popolazione E poco fa, proprio quando (ringraziando per lo scampato pericolo), sia la Protezione Civile che i Vigili del fuoco, avevano appena terminato il controllo delle strutture che oggi hanno tremato, alle 20.08 la terra è ... Leggi su italiasera (Di giovedì 9 marzo 2023) Davvero una giornata da dimenticare, sotto il profilo sismologico, quella vissuta oggi dagli umbri residenti nell’area del. Precisamente nel comune didove, già oggi pocole 16, lalocale – come scriviamo in un altro articolo – è stata letteralmente ‘terrorizzata’ da una scossa di magnitudo 4.4.adquella di magnitudo 4.4 delle 16.05, alle 20.08 laha tremato ancora toccando 4.6.tra laE poco fa, proprio quando (ringraziando per lo scampato pericolo), sia la Protezione Civile che i Vigili del fuoco, avevano appena terminato il controllo delle strutture che oggi hanno tremato, alle 20.08 laè ...

