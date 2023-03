Terremoto a Perugia, sisma avvertito nel Centro Italia (Di giovedì 9 marzo 2023) Perugia - E' stato registrato un Terremoto in provincia di Perugia , con epiCentro nel comune di Umbertide alle ore 16.05 . La scossa è stata avvertita in tutto il Centro Italia . Secondo il dato ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 9 marzo 2023)- E' stato registrato unin provincia di, con epinel comune di Umbertide alle ore 16.05 . La scossa è stata avvertita in tutto il. Secondo il dato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : Forte scossa di #terremoto avvertita a Perugia con epicentro Umbertide. Magnitudo stimata tra 4.4 e 4.7 - DPCgov : ?? #Terremoto #Perugia La nostra #SalaSituazioneItalia è in contatto con le strutture di #ProtezioneCivile sul terri… - Agenzia_Ansa : ?? Un terremoto è stato avvertito a Perugia alle 16:05 ha avuto una magnitudo tra 4.3 e 4.8. Lo riferisce l'Istituto… - EnrichettaNegri : RT @Radio1Rai: ??#Terremoto La scossa di magnitudo finale 4.4 si è prodotta ad una profondità di 10 km, a 5 km a Est da #Umbertide dove i ci… - pansopher1 : RT @mondoterremoti: Ho appena avvertito una bella scossa di #terremoto in provincia di Perugia, in Umbria, ero sul letto e ho sentito propr… -

C'è stato un terremoto in Umbria Terremoto in Umbria, in provincia di Perugia . Secondo i dati iniziali diffusi dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), si tratta di una scossa di magnitudo 4.4 con epicentro a 5 ... Terremoto oggi in Umbria, scossa 4.4 a Perugia Con epicentro a Umbertide Scossa di terremoto oggi in Umbria nella zona di Perugia. Secondo la rilevazione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si è verificato alle 16.05 con magnitudo 4.4 ed epicentro ... Terremoto a Perugia, sisma avvertito nel Centro Italia PERUGIA - E' stato registrato un terremoto in provincia di Perugia , con epicentro nel comune di Umbertide alle ore 16.05 . La scossa è stata avvertita in tutto il centro Italia . Secondo il dato fornito dall'Istituto di geofisica e ... Terremoto di magnitudo 4.4 a Perugia e provincia: la terra trema in Centro Italia, avvertito in molte città Forte scossa di terremoto in Umbria: 4.4 di magnitudo Una forte scossa di terremoto in Umbria è stata distintamente avvertita nella provincia di Perugia. La scossa è avvenuta alle 16.05 ora italiana ed è stata di magnitudo 4.4, alla profondità 10 ...