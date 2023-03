Terremoto a Perugia | scuole e università chiuse venerdì e sabato

(Di giovedì 9 marzo 2023) Con ordinanza sindacale N. 392 del 09/03/2023 Andrea Romizi, sindaco di, ha disposto la chiusura edper le giornate di. Il sindaco nell’ordinanza scrive che “nel primo pomeriggio del 09.03.2023 si è verificata una scossa sismica con epicentro nel Comune di Umbertide, a confine con il territorio di questo Comune, di magnitudo 4.4; dai primi dati frammentari non sono emersi danni a persone e cose”. “Considerato che occorre comunque procedere, in via cautelativa, a sopralluoghi al fine di poter verificare eventuali danni e lesioni alle strutture sedi di istituti scolastici, pubblici e privati di ogni ordine e grado, ivi comprese Strutture per la Prima Infanzia,, e Istituti di Alta Formazione, onde garantire, per quanto di rispettiva competenza, le condizioni ...

Una violenta scossa di terremoto è stata avvertita questo pomeriggio in Umbria nella zona di Umbertide. Stando ai dati in arrivo dall' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si è verificato alle 16.

Alle 16,05 di oggi la terra ha tremato in Umbria per una scossa di terremo di magnitudo 4,3 e 4.8, che ha avuto come epicentro Umbertide, ma la scossa è stata avvertita in diverse aree zone della regione.