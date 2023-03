Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Roberto36622862 : @chiccotesta Dopo il promo coffee: chissà, qualcuno qua dentro è davvero convinto che questa lodevole iniziativa po… - lasvoltait : Litio, cobalto, terre rare: Europa e Italia devono smarcarsi dalla dipendenza estera, ricorda Cassa Depositi e Pres… - GraziemuskPablo : @euronews @EU_Growth Esistono le batterie realizzate con l'utilizzo del sale con stessa durata e stessa efficienza.… - PravatoSilvano : RT @angelo_falanga: società canadese che indaga sui rischi geopolitici. Secondo i ricercatori, l'Ucraina ha perso il 63% dei depositi di ca… - JC9C3 : @Leonard88533173 @axroma @Agenzia_Ansa Di terre rare Cina non ne ha bisogno se mai voglio Taiwan per le fabbriche d… -

... maggiore efficienza produttiva; possibilità di utilizzare la stessa linea di produzione; motori più leggeri e meno ingombranti; riduzione diall'1% del peso. , ha dichiarato: 'Grazie all'...... motori più leggeri e meno ingombranti, che si traduce in minori consumi, minore rumorosità e minori vibrazioni; motori di nuova concezione con riduzione dell'uso diall'1% del peso. "...Secondo la proposta, almeno il 30% di queste materie dovrà provenire dalle miniere europee, così come almeno il 10% delle. Percentuali a dir poco ottimistiche, posto il fatto che la quasi ...

Terre rare made in Europe, il piano WIRED Italia

Tornano le tensioni tra Cina e Stati su Taiwan, dove si trova la più importante azienda per i chip di alta gamma, Tsmc. È in corso la guerra per il controllo dell’AI ...La ricerca di una sovranità strategica è uno degli obiettivi dell’Unione europea, che oggi è vulnerabile in una moltitudine di settori. Il ...