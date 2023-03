Tentato femminicidio a Trieste | l' aggressore si è consegnato

(Di giovedì 9 marzo 2023) L'uomo, che ieri sera ha ferito con alcune coltellate la ex compagna, si èalle forze dell'ordine. Secondo quanto si apprende, l'autore, un cittadino kosovaro, di 39 anni, si è presentato spontaneamente in Questura, a. Nei suoi confronti è stato disposto immediatamente un provvedimento di fermo ed è stato chiuso nel carcere del Coroneo. Continuano, invece, le indagini da parte della polizia per ricostruire nel dettaglio la vicenda. La vittima, di 45 anni, di nazionalità bosniaca, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Cattinara.

