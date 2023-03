Tentano il furto di pc in scuola del Napoletano ma vengono arrestati (Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoMarano (Na) – In tre hanno tentato di rubare i computer di una scuola di Marano (Napoli), un ‘colpo’ da circa 10mila euro, ma sono stati sorpresi dai carabinieri e sono stati arrestati. E’ accaduto la scorsa notte, nell’Istituto superiore Carlo Levi in via Falcone. I militari hanno notato degli strani fasci di luce compiere rapide traiettorie nelle aule al piano terra. Hanno chiesto rinforzi alla centrale e poi accerchiato l’intero plesso. Quanto i ladri sono stati sorpresi nell’ufficio di presidenza, si sono arresi senza fare resistenza. Avevano già scassinato alcuni armadi, caricato un sacco con alcuni computer destinati alla didattica e all’amministrazione della scuola. Lungo il perimetro dell’istituto altri dispositivi rubati e accantonati in modo da essere recuperati prima della fuga. In manette V. ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoMarano (Na) – In tre hanno tentato di rubare i computer di unadi Marano (Napoli), un ‘colpo’ da circa 10mila euro, ma sono stati sorpresi dai carabinieri e sono stati. E’ accaduto la scorsa notte, nell’Istituto superiore Carlo Levi in via Falcone. I militari hanno notato degli strani fasci di luce compiere rapide traiettorie nelle aule al piano terra. Hanno chiesto rinforzi alla centrale e poi accerchiato l’intero plesso. Quanto i ladri sono stati sorpresi nell’ufficio di presidenza, si sono arresi senza fare resistenza. Avevano già scassinato alcuni armadi, caricato un sacco con alcuni computer destinati alla didattica e all’amministrazione della. Lungo il perimetro dell’istituto altri dispositivi rubati e accantonati in modo da essere recuperati prima della fuga. In manette V. ...

