Tentano il colpo in una scuola di Marano, in 3 finiscono in manette (Di giovedì 9 marzo 2023) Tentano il colpo in una scuola di Marano, nel mirino i computer per gli studenti. In 3 finiscono in manette Tentano il colpo in una scuola, in 3 finiscono in manette. I furti non risparmiano nemmeno le scuole. I carabinieri della compagnia di Marano lo sanno e monitorano costantemente tutti gli istituti della città. Questa notte, nell’obiettivo di tre malintenzionati, l’Istituto superiore Carlo Levi in via Falcone. I militari hanno notato degli strani fasci di luce compiere rapide traiettorie nelle aule al piano terra. Hanno chiesto rinforzi alla centrale e poi accerchiato l’intero plesso. I movimenti nei corridoi ancora concitati: i 3 erano ancora ignari di essere nei guai.E ... Leggi su puntomagazine (Di giovedì 9 marzo 2023)ilin unadi, nel mirino i computer per gli studenti. In 3inilin una, in 3in. I furti non risparmiano nemmeno le scuole. I carabinieri della compagnia dilo sanno e monitorano costantemente tutti gli istituti della città. Questa notte, nell’obiettivo di tre malintenzionati, l’Istituto superiore Carlo Levi in via Falcone. I militari hanno notato degli strani fasci di luce compiere rapide traiettorie nelle aule al piano terra. Hanno chiesto rinforzi alla centrale e poi accerchiato l’intero plesso. I movimenti nei corridoi ancora concitati: i 3 erano ancora ignari di essere nei guai.E ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... puntomagazine : Tentano il colpo in una #scuola di #Marano, nel mirino i computer per gli studenti. In 3 finiscono in manette #news… - MARIGLIANO : - cronachecampane : Marano, tentano il colpo in una scuola: arrestati i 3 ladri - ottopagine : Tentano colpo in una scuola, nel mirino i computer per gli studenti: 3 arresti #Napoli - fattidinapoli : Napoli: Marano, tentano il colpo in una scuola, nel mirino i computer per gli studenti. In 3... -… -