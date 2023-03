Tennis, Stefanos Tsitsipas: “La spalla mi fa ancora male, non credo di poter andare lontano a Indian Wells e Miami” (Di giovedì 9 marzo 2023) Si avvicina sempre più l’esordio di Stefanos Tsitsipas al Masters 1000 di Indian Wells, ma il greco non si sente al massimo della forma. Il numero 3 al mondo, che non gioca un match ufficiale dalla sconfitta contro Sinner negli ottavi di finale dell’ATP 500 di Rotterdam, è ancora alle prese con un problema alla spalla dovuto a un cambio nel movimento del servizio operato nella off-season e difficilmente riuscirà dunque ad arrivare fino in fondo nei due Masters 1000 di marzo (Indian Wells e Miami). “Mi ero ripromesso di non perdere i primi due 1000 dell’anno, ma sto ancora recuperando e non pretendo di avere la possibilità di fare bene in questi prossimi due eventi perché sarebbe sbagliato – ha affermato ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023) Si avvicina sempre più l’esordio dial Masters 1000 di, ma il greco non si sente al massimo della forma. Il numero 3 al mondo, che non gioca un match ufficiale dalla sconfitta contro Sinner negli ottavi di finale dell’ATP 500 di Rotterdam, èalle prese con un problema alladovuto a un cambio nel movimento del servizio operato nella off-season e difficilmente riuscirà dunque ad arrivare fino in fondo nei due Masters 1000 di marzo (). “Mi ero ripromesso di non perdere i primi due 1000 dell’anno, ma storecuperando e non pretendo di avere la possibilità di fare bene in questi prossimi due eventi perché sarebbe sbagliato – ha affermato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gayuss01 : RT @OA_Sport: Tennis, Stefanos Tsitsipas: “La spalla mi fa ancora male, non credo di poter andare lontano a Indian Wells e Miami” - https:/… - OA_Sport : Tennis, Stefanos Tsitsipas: “La spalla mi fa ancora male, non credo di poter andare lontano a Indian Wells e Miami”… - News24Tennis : Dopo aver raggiunto la finale degli Australian Open, Stefanos #Tsitsipas non è stato in grado di continuare sullo s… - OhBryanTiLanci : @heybaeitris Vero. Stefanos sembra anche carino al di fuori del tennis (e dico sembra perché non lo conosco, non pe… - MicheleMontedo4 : @FiorinoLuca Massì un po’ di pepe ci sta bene, poi ognuno si sceglie il suo beniamino e ci guadagna il tennis. Rubl… -