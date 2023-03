Tennis | Sinner | “Mi alleno ogni giorno per raggiungere la vetta della classifica | sogno di vincere la Davis”

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 marzo 2023) Ilta azzurro, Jannik, ha parlatostagione fin qui vissuta e dei suoi obbiettivi futuri, nel corso di un’intervista al quotidiano Alto Adige. L’italiano si è concentrato in primo luogo sui risultati fin qui ottenuti sui campi da gioco: “Sono piuttosto contento di queste settimane, in particolare per ciò che sono riuscito a dimostrare in Olanda. Dopo Montpellier ho avvertito di riuscire ad alzare ulteriormente il mio livello. E tutte queste vittorie mi hanno dato un grosso carico di fiducia. A che punto èsua crescita? Posso migliorare elivelli sempre più alti. Ammetto di aver giocato particolarmente bene durante i tornei indoor in Europa, sono contento del livello che sto esprimendo. Ora però bisogna continuare a spingere nei tornei statunitensi, a partire da ...