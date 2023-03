Tennis, Jannik Sinner a Indian Wells: “Voglio arrivare al nº1” (Di giovedì 9 marzo 2023) All’ATP di Indian Wells non ci sarà Novak Djokovic e per Jannik Sinner e soci sarà l’occasione per rincorrere la prima posizione nel ranking, accorciando sul Tennista serbo. Per quanto riguarda Sinner, l’altoatesino ha parlato alla vigilia del suo esordio sul campo mostrandosi fiducioso per il percorso fatto finora: Sono piuttosto contento di queste settimane, ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 9 marzo 2023) All’ATP dinon ci sarà Novak Djokovic e pere soci sarà l’occasione per rincorrere la prima posizione nel ranking, accorciando sulta serbo. Per quanto riguarda, l’altoatesino ha parlato alla vigilia del suo esordio sul campo mostrandosi fiducioso per il percorso fatto finora: Sono piuttosto contento di queste settimane, ... TAG24.

