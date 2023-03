Tennis | Goran Ivanisevic allenatore Djokovic | “Non abbiamo rinunciato a Miami | agli Australian Open Nole stava davvero male”

(Di giovedì 9 marzo 2023) In un’intervista rilasciata aMajor,ha fatto un resoconto sull’inizio di stagione del suo allievo Novak. Il croato ha trattato diversi argomenti, tra cui la sconfitta dicontro il russo Daniil Medvedev nella semifinale dell’ATP 500 di Dubai e la possibilità del numero 1 al mondo di partecipare al Masters 1000 didopo l’esclusione da Indian Wells.ha iniziato parlando del percorso dia Dubai: “Nel primo match Novak ha giocato così così, sono stato impressionato dal livello espresso da Machac, non so come sia possibile che sia n.130 del mondo e spero possa salire in fretta. Nei due incontri successivi, Novak ha giocato in modo notevole. Contro Medvedev, era presente mentalmente ma forse era ...

Lui è andato oltre i limiti e ha dimostrato che tutto è possibile' afferma Ivanisevic, coach di Djokovic Intervistato da Sasa Ozmo per Major, Ivanisevic è tornato sull'inizio di ... Ivanisevic, in un'intervista esclusiva rilasciata a Majors, ha infatti svelato che proveranno a giocare almeno il secondo Masters 1000 della stagione. 'Non ci siamo arresi. Vuole ...'

