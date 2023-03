Tennis, Diego Nargiso: “A Musetti serve un super coach. Sinner imiti Safin e Agassi. Gli infortuni di Alcaraz…” (Di giovedì 9 marzo 2023) Leggere tra le righe. Il Tennis non si ferma mai e sull’esito delle partite sono pochi i centimetri che possono fare la differenza. Un momento particolare per il Tennis italiano: da un lato Jannik Sinner che sembra aver trovato la quadra e possa ambire alle posizioni di vertice; dall’altro la coppia Lorenzo Musetti-Matteo Berrettini con problemi che ne stanno limitando non poco il rendimento. Sport con racchetta e pallina che, poi, sta riservando a tanti protagonisti stop per ragioni fisiche che possono portare a chiedersi cosa ci sia che non vada, perché il contrattempo non è più l’eccezione della regola, ma la regola stessa. Per analizzare tutto questo ci siamo rivolti a chi di Tennis ne ha “masticato” tanto e continua a farlo con passione e competenza, ovvero Diego ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023) Leggere tra le righe. Ilnon si ferma mai e sull’esito delle partite sono pochi i centimetri che possono fare la differenza. Un momento particolare per ilitaliano: da un lato Jannikche sembra aver trovato la quadra e possa ambire alle posizioni di vertice; dall’altro la coppia Lorenzo-Matteo Berrettini con problemi che ne stanno limitando non poco il rendimento. Sport con racchetta e pallina che, poi, sta riservando a tanti protagonisti stop per ragioni fisiche che possono portare a chiedersi cosa ci sia che non vada, perché il contrattempo non è più l’eccezione della regola, ma la regola stessa. Per analizzare tutto questo ci siamo rivolti a chi dine ha “masticato” tanto e continua a farlo con passione e competenza, ovvero...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlePassanti : RT @OA_Sport: Tennis, Diego Nargiso: “A Musetti serve un super coach. Sinner imiti Safin e Agassi. Gli infortuni di Alcaraz…” - https://t.c… - OA_Sport : Tennis, Diego Nargiso: “A Musetti serve un super coach. Sinner imiti Safin e Agassi. Gli infortuni di Alcaraz…” - - IacobellisT : DIEGO FUSARO: Djokovic escluso dagli USA per il torneo di tennis perché... non benedetto! sentite!'… - Diego_Bruno80 : RT @Virna25marzo: 'Il numero 1 del Mondo Djokovic non potrà giocare il prossimo torneo Masters 1000 di Indian Wells,che scatta mercoledì al… - tennis_michi : @Diego_Barbiani Hai qualche news su Camila? -