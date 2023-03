Vai agli ultimi Twett sull'argomento... informatori_it : È stato firmato il contratto per la realizzazione della Piattaforma nazionale di #Telemedicina del valore di 250 mi… - giannifioreGF : Telemedicina e Salute Digitale: #Paginemediche acquisisce la startup #AreaMedical24 - enricoballetto : Con la firma del contratto, da 250 milioni di euro, l’Italia si è dotata di un progetto nazionale di telemedicina.… - RSiliquini : RT @IgieneUnito: ???@Agenas_Salute su mandato del @MinisteroSalute ha concluso la procedura per l’affidamento della concessione per la proge… - icittadini : Telemedicina e Salute Digitale: Paginemediche acquisisce la startup AreaMedical24. Milano, Salerno, Torino -

...dei Servizi abilitanti della Piattaforma nazionale diPNRR' - Missione 6 Componente 1 sub - investimento 1.2.3 '' per un valore di 250 milioni Il ministro dellaOrazio ...La, ha aggiunge il Direttore sanitario Ciotti , offre la possibilità di avere contatti ... Alimentazione ed esercizio fisico sono fattori fondamentali per una corretta, obiettivi ......piattaforma nazionale per la. L'Italia è prima in Europa a dotarsi di un progetto in questo settore per l'intero territorio. L'accordo, siglato alla presenza del ministro della, ...

La salute Ci pensa la “coop” A Sassalbo la telemedicina porta l ... LA NAZIONE

È stato firmato oggi il contratto per la “Progettazione, realizzazione e gestione dei Servizi abilitanti della Piattaforma nazionale di Telemedicina ...Stamattina (9 marzo 2023) il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud Giuseppe Russo ha fatto visita al presidio di Gragnano. Nel ...