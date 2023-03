Tatuaggi coperti e niente orecchini vistosi per uomini al GF Vip? Scoppia la polemica (Di giovedì 9 marzo 2023) Via orecchini vistosi per i maschi e Tatuaggi coperti per tutti i Vipponi? Questo si rumoreggia sui social, ma andiamo per gradi e cerchiamo di capire quello che sta succedendo nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo le indiscrezioni sul disappunto di Pier Silvio Berlusconi in merito alla direzione presa al GF Vip, lunedì scorso Alfonso Signorini è intervenuto: “Perché si sono superati i limiti, per le parolacce, a cui voi siete stati richiamati più volte nel corso di questa edizione. Quante volte ve l’ho detto e non mi avete ascoltato. È stato superato nell’atteggiamento, avete avuto spesso un atteggiamento voglio dire aggressivo nel vostro relazionarvi con gli altri, gli uomini verso le donne, le donne con le donne, un atteggiamento che non può più ... Leggi su biccy (Di giovedì 9 marzo 2023) Viaper i maschi eper tutti iponi? Questo si rumoreggia sui social, ma andiamo per gradi e cerchiamo di capire quello che sta succedendo nella casa del Grande Fratello. Dopo le indiscrezioni sul disappunto di Pier Silvio Berlusconi in merito alla direzione presa al GF, lunedì scorso Alfonso Signorini è intervenuto: “Perché si sono superati i limiti, per le parolacce, a cui voi siete stati richiamati più volte nel corso di questa edizione. Quante volte ve l’ho detto e non mi avete ascoltato. È stato superato nell’atteggiamento, avete avuto spesso un atteggiamento voglio dire aggressivo nel vostro relazionarvi con gli altri, gliverso le donne, le donne con le donne, un atteggiamento che non può più ...

