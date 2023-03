Tassa di soggiorno, Federalberghi Confcommercio Caserta dice ‘sì’ (Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiConfcommercio Caserta dice sì all’introduzione dell’imposta di soggiorno per i turisti in visita in città. Uno strumento – quello annunciato questa mattina dal Comune in occasione di un tavolo istituzionale che ha visto la partecipazione di tutte le associazioni di categoria – che rappresenta, a nostro avviso, una svolta favorevole per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio. ‘Con gli introiti di questa Tassa – fanno notare Sebastiano Simone, delegato di Federalberghi Confcommercio Caserta e Onorato Damiano, delegato Federalberghi extra alberghiero (B&B, case vacanze, affittacamere e non solo) – l’Ente disporrà di maggiori risorse economiche per i servizi destinati al settore. Tra questi il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutisì all’introduzione dell’imposta diper i turisti in visita in città. Uno strumento – quello annunciato questa mattina dal Comune in occasione di un tavolo istituzionale che ha visto la partecipazione di tutte le associazioni di categoria – che rappresenta, a nostro avviso, una svolta favorevole per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio. ‘Con gli introiti di questa– fanno notare Sebastiano Simone, delegato die Onorato Damiano, delegatoextra alberghiero (B&B, case vacanze, affittacamere e non solo) – l’Ente disporrà di maggiori risorse economiche per i servizi destinati al settore. Tra questi il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zanemrc : @ardigiorgio La tassa di soggiorno è da molti anni legata alle stelle - Triskell1Leone : RT @ardigiorgio: a Firenze l'area Schlein del pd ha proposto una tassa di soggiorno legata al reddito, solo che non potendo l'amberagore ch… - SMontegranaro : RT @dukana2: La tassa di soggiorno a #Taranto per respirare merda cancerogena di #Ilva ed #Eni?? No… - PLANETHOTEL_NET : Posto che lei fa della voluta disinformazione sulla tassa di soggiorno. Gli hotel sono considerati dei bancomat per… - manduriaoggi : #Attualità - #A Porto Cesareo nascerà un lido per diversamente abili. Nelle marine di Manduria, oltre ai parcheggi… -