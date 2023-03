Tanti ritorni per i palinsesti estivi Rai del 2023: i dettagli (Di giovedì 9 marzo 2023) L’arrivo dell’estate inciderà profondamente sui palinsesti di Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Anche se non c’è ancora niente di confermato, i dirigenti sono al lavoro per organizzare la futura messa in onda di programmi di grande interesse. In particolare, al momento, c’è grande attenzione verso la fascia del day time e del prime time. Ci saranno grandi ritorni e tante sorprese che, sicuramente, non potranno passare inosservati agli occhi del fedelissimo pubblico. palinsesti Rai, novità e attesi ritorni per l’estate 2023 Il periodo estivo rappresenta una fase delicata per la televisione italiana. Molte trasmissioni, infatti, abbandonano momentaneamente i palinsesti per godere delle meritate vacanze. Il loro posto viene preso da altri che programmi che, stando ai desideri dei dirigenti, ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 9 marzo 2023) L’arrivo dell’estate inciderà profondamente suidi Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Anche se non c’è ancora niente di confermato, i dirigenti sono al lavoro per organizzare la futura messa in onda di programmi di grande interesse. In particolare, al momento, c’è grande attenzione verso la fascia del day time e del prime time. Ci saranno grandie tante sorprese che, sicuramente, non potranno passare inosservati agli occhi del fedelissimo pubblico.Rai, novità e attesiper l’estateIl periodo estivo rappresenta una fase delicata per la televisione italiana. Molte trasmissioni, infatti, abbandonano momentaneamente iper godere delle meritate vacanze. Il loro posto viene preso da altri che programmi che, stando ai desideri dei dirigenti, ...

