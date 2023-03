Sydney Sweeney: le foto della Cassie di Euphoria per una linea di bikini mandano in tilt il Web (Di giovedì 9 marzo 2023) Dopo il successo del costume da bagno rosa indossato da Sydney Sweeney nella seconda stagione, la casa di moda che l'ha prodotto ha deciso di lanciare una collezione di bikini disegnata appositamente per lei. Qui le foto e il video del reportage ambientato in un castello romano Sydney Sweeney aveva già acceso le fantasie della Rete nei panni di Cassie Howard nella seconda stagione di Euphoria, quando - in occasione del compleanno di Maddy - indossò un costume da bagno rosa shocking e molto sexy nella puntata dell'idromassaggio (impossibile da dimenticare per chi lo ha visto...). Quel costume, realizzato dal brand Frankiesbikinis, andò immediatamente sold out dopo l'episodio con centinaia di acquirenti in lista d'attesa. ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 9 marzo 2023) Dopo il successo del costume da bagno rosa indossato danella seconda stagione, la casa di moda che l'ha prodotto ha deciso di lanciare una collezione didisegnata appositamente per lei. Qui lee il video del reportage ambientato in un castello romanoaveva già acceso le fantasieRete nei panni diHoward nella seconda stagione di, quando - in occasione del compleanno di Maddy - indossò un costume da bagno rosa shocking e molto sexy nella puntata dell'idromassaggio (impossibile da dimenticare per chi lo ha visto...). Quel costume, realizzato dal brand Frankiess, andò immediatamente sold out dopo l'episodio con centinaia di acquirenti in lista d'attesa. ...

