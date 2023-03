Svizzera, il patrimonio di Putin e il suo violoncellista accusato di riciclaggio: a processo il “mistero” dei 50 milioni di dollari (Di giovedì 9 marzo 2023) Un violoncellista considerato molto vicino a Putin, un processo e le accuse di riciclaggio per 50 milioni di dollari. Soldi che potrebbero essere di Vladimir Putin. Una disputa giudiziaria che si è aperta in Svizzera e che vede coinvolti quattro ex dirigenti della filiale di Zurigo dell’istituto russo Gazprombank, tutti accusati di aver aiutato il musicista Sergei Roldugin, soprannominato il violoncellista dello zar che si dice sia anche il padrino di sua figlia, a riciclare 50 milioni di dollari che potrebbero appartenere proprio a Putin. Roldugin, diventato famoso ma senza guadagnare grosse somme, una volta disse al New York Times di non essere un uomo d’affari. E certamente non un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Unconsiderato molto vicino a, une le accuse diper 50di. Soldi che potrebbero essere di Vladimir. Una disputa giudiziaria che si è aperta ine che vede coinvolti quattro ex dirigenti della filiale di Zurigo dell’istituto russo Gazprombank, tutti accusati di aver aiutato il musicista Sergei Roldugin, soprannominato ildello zar che si dice sia anche il padrino di sua figlia, a riciclare 50diche potrebbero appartenere proprio a. Roldugin, diventato famoso ma senza guadagnare grosse somme, una volta disse al New York Times di non essere un uomo d’affari. E certamente non un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... puntodilucescam : - gpmarcellini : Dietro la propaganda e la retorica di #Putin e del suo regime mafioso ci sono enormi quantità di quattrini sottratt… - radio3mondo : In Svizzera intanto va avanti il processo a quattro uomini accusati di aver nascosto fondi del presidente russo… - samualebutti : RT @tempoweb: #Russia, “soldi di Vladimir #Putin in #Svizzera”: i banchieri hanno nascosto milioni di franchi #Roldugin #8marzo #iltempoquo… - tempoweb : #Russia, “soldi di Vladimir #Putin in #Svizzera”: i banchieri hanno nascosto milioni di franchi #Roldugin #8marzo… -