Svizzera, chiusa indagine su Infantino per il jet privato (Di giovedì 9 marzo 2023) Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha superato senza conseguenza un’inchiesta del Procuratore Generale della Svizzera (OAG) che lo vedeva indagato per un jet privato noleggiato per volare dal Suriname al paese elvetico nel 2017. A renderlo noto, attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, è lo stesso massimo organo mondiale del calcio. «È stato L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 9 marzo 2023) Il presidente della FIFA, Gianni, ha superato senza conseguenza un’inchiesta del Procuratore Generale della(OAG) che lo vedeva indagato per un jetnoleggiato per volare dal Suriname al paese elvetico nel 2017. A renderlo noto, attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, è lo stesso massimo organo mondiale del calcio. «È stato L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

