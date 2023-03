Supermedia AGI YouTrend | l' effetto primarie spinge il Pd

Leggi su agi

(Di giovedì 9 marzo 2023) AGI - Nelladi questa settimana spunta quello che si può definire "", ossia la crescita significativa (quasi 2 punti in 2 settimane) del PD in occasione dell'elezione alla segreteria di Elly Schlein. Ne fanno le spese innanzitutto il M5S (-1,4%) e poi anche l'alleanza Verdi-Sinistra (-0,6%). Nel complesso i rapporti di forza non mutano significativamente, con il centrodestra che rimane stabilmente la prima coalizione e FDI primo partito (sia pure in lieve flessione) nonostante le vicende che hanno messo in difficoltà il governo nelle ultime settimane, tra cui il tema migranti dopo la tragedia di Cutro.liste FDI 29,3 (-0,6) PD 18,8 (+1,9) M5S 15,9 (-1,4) Lega 9,2 (+0,3) Terzo Polo 7,6 (+0,2) Forza Italia 7,0 (-0,1) Verdi/Sinistra 2,8 (-0,6) +Europa 2,3 (-0,1) ...