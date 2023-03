Sulle tracce del tesoro di Messina Denaro, nei pizzini il «Malato» era il fratello del pentito Geraci. Il sospetto: faceva da bancomat di Rosalia (Di giovedì 9 marzo 2023) Almeno una parte del tesoro di Matteo Messina Denaro sarebbe passata dalle mani di Andrea Geraci, fratello di Francesco, il pentito lo scorso febbraio noto anche come il «gioielliere di Castelvetrano», perché custodì fino a farli ritrovare i gioielli d’oro di Totò Riina. Nei pizzini ritrovati nella casa di Rosalia Messina Denaro, Andrea Geraci viene indicato con lo pseudonimo di «Malato». A differenza del fratello Francesco, amico d’infanzia di Matteo Messina Denaro, Andrea Geraci non hai mai interrotto i rapporti con Cosa nostra e in particolare con il boss mafioso nel corso dei suoi 30 anni di latitanza. Come ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 marzo 2023) Almeno una parte deldi Matteosarebbe passata dalle mani di Andreadi Francesco, illo scorso febbraio noto anche come il «gioielliere di Castelvetrano», perché custodì fino a farli ritrovare i gioielli d’oro di Totò Riina. Neiritrovati nella casa di, Andreaviene indicato con lo pseudonimo di «». A differenza delFrancesco, amico d’infanzia di Matteo, Andreanon hai mai interrotto i rapporti con Cosa nostra e in particolare con il boss mafioso nel corso dei suoi 30 anni di latitanza. Come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiscoverTrieste : RT @FVGlive: ?? Sulle tracce di #Banksy: un percorso di visita alla mostra studiato appositamente per i più piccoli, perchè l'arte sia anche… - venetolink : RT @LuciaLibri: L’origine della lingua indoeuropea, da cui sono derivate la maggioranza delle lingue europee. In forma accessibile, come ra… - Mafara72 : RT @LuciaLibri: Lo studio delle lingue, archeologia e genetica, hanno ridisegnato il quadro che Haarmann ci propone come racconto avvincent… - Voicesearch_tra : RT @TurismoItaliaNw: FRANCIA | Da Gustave Eiffel a Picasso, sulle tracce dei più grandi artisti in Bourgogne: i patrimoni dell’Umanità parl… - AntonellaChessa : RT @LuciaLibri: Lo studio delle lingue, archeologia e genetica, hanno ridisegnato il quadro che Haarmann ci propone come racconto avvincent… -