Sul fronte sentimentale Emiliano e Sara sono gelosi l'uno dell'altra nonostante Corinna e Marco (Di giovedì 9 marzo 2023) Nella precedente puntata di Che Dio ci aiuti 7 vi avevamo lasciato con Emiliano tra le braccia della new entry Corinna, con Sara che, nonostante non sia stata ricambiata dall’amato psichiatra, trova conforto in Marco, e con Suor Teresa sempre più restia a trovare una famiglia per il nipote Elia. “Che Dio ci aiuti 7”: attori, Valeria Fabrizi, cast guarda le foto Leggi anche › Sara ed Emiliano sempre ... Leggi su iodonna (Di giovedì 9 marzo 2023) Nella precedente puntata di Che Dio ci aiuti 7 vi avevamo lasciato contra le bracciaa new entry, conche,non sia stata ricambiata dall’amato psichiatra, trova conforto in, e con Suor Teresa sempre più restia a trovare una famiglia per il nipote Elia. “Che Dio ci aiuti 7”: attori, Valeria Fabrizi, cast guarda le foto Leggi anche ›edsempre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Anche i tempi lunghi scelti dalla #Juventus per depositare il ricorso sul fronte sportivo sono stati un autogol:… - fdragoni : Votare serve. Perché quando si sale sul ring e ci troviamo di fronte qualcuno più grosso di noi, mica vi aspetteret… - LegaSalvini : Alberto Bagnai: Sul fronte immigrazione, non dimentichiamoci dei modelli di business all'arrivo di queste persone.… - anperillo : RT @TgrRaiCalabria: Consiglio dei ministri a Cutro, comunità divisa Sul fronte contestazioni, blindata piazza dello Scacchiere per la manif… - garak7 : RT @ilario82: Armi italiane in azione in Ucraina. Abbiamo seguito una brigata che sul fronte di Zaporizhzhia spara con obici FH70, artiglie… -