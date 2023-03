Striscione polemico durante Bayern - Psg | riferimento a Napoli - Eintracht

(Di giovedì 9 marzo 2023) Sta facendo molto discutere la scelta del governo italiano di impedire ai tifosi dell'Francoforte di essere amercoledì prossimo per il ritorno degli ottavi di finale di Champions ...

Sta facendo molto discutere la scelta del governo italiano di impedire ai tifosi dell'Eintracht Francoforte di essere a Napoli mercoledì prossimo per il ritorno degli ottavi di finale di Champions ...... e la sconfitta del Napoli, ecco arrivare le polemiche con parte della stampa sportiva che critica l'atteggiamento degli ultras che a loro volta rispondono con l'ennesimoesposto ...Il gruppo organizzato Ultras72 ha appeso unocon la scritta 'Chiariello infame...taci'. ... Sono mesi che fai editoriali divisivi, sempre, prima contro i famosi A16 (con i quali ...

Durante il ritorno degli ottavi di finale Champions disputato a Monaco, è stata esposta una dura frase che sta facendo discutere ...Che i tifosi del Bayern Monaco non siano pazzi per la UEFA non è un mistero e l’ennesima conferma arriva dal match contro il PSG. Dopo lo striscione mostrato nella partita d’andata, con il settore osp ...