(Di giovedì 9 marzo 2023)degli ultras delil, dopo il divieto di trasferta aper idell’Eintracht, La decisione di vietare la trasferta aidell’Eintracht Francoforte ha innescato una bufera su tutti i fronti. Dopo le dichiarazioni pesanti di dirigenti ed anchedel club teutonico, anche gli ultras delMonaco hanno preso posizione sul provvedimento del. Ieri, durante il match di ritorno degli ottavi di finale tra i bavaresi e il Paris Saint Germain, la frangia più calda del tifo rosso ha esposto unoche recita: “No to bans of fans Piantedosi uomo di mer*a“, ovvero “No ai divieti ai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Open_gol : Lo striscione dei fans del Bayern solidarizza con l’Eintracht Francoforte - napolipiucom : Striscione dei tifosi Bayern contro il Governo Italiano: c'entra il Napoli #BayernMonaco #CalcioNapoli… - jobwithinternet : RT @elisamariastel1: Il club polacco è stato multato per lo striscione dei tifosi con l'invito a non aiutare l'Ucraina. A fine febbraio, a… - tiziani_mauro : RT @elisamariastel1: Il club polacco è stato multato per lo striscione dei tifosi con l'invito a non aiutare l'Ucraina. A fine febbraio, a… - hiboss_hiboss : RT @elisamariastel1: Il club polacco è stato multato per lo striscione dei tifosi con l'invito a non aiutare l'Ucraina. A fine febbraio, a… -

Unocon la scritta "Non nel nostro nome" e "La Calabria ha un cuore voi no" è stato esposto da un gruppo di manifestanti. Per strada a terra, ci sonopeluche a indicare i bimbi morti ...I militari sono intervenuti al momentofatti allontanando i due manifestanti e accompagnandoli ... utilizzati per imbrattare il monumento, loesposto e volantini propagandistici. .... utilizzati per imbrattare il monumento, loesposto e volantini propagandistici. 'Il ... in misure a vantaggio della salutecittadini e nel futuro delle giovani generazioni', si legge nel ...

“Piantedosi uomo di m…”: striscione dei tifosi del Bayern contro il ministro Il Fatto Quotidiano

È sempre interessante scoprire i vari collegamenti e riferimenti sia al videogame di The Last of Us che all'interno della stessa serie.Lancio di peluche e cori di protesta all’arrivo del corteo della presidente del consiglio Giorgia Meloni e degli altri ministri a Cutro, dopo il naufragio nel quale hanno perso la vita 72 migranti. Co ...