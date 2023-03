“Stranizza d’Amuri”, l’esordio alla regia di Giuseppe Fiorello (Di giovedì 9 marzo 2023) ROMA – , sarà in tutte le sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 23 marzo. Una produzione Iblafilm e Rai Cinema con Bim Distribuzione. Il film, dedicato a Giorgio e Antonio, è liberamente ispirato a un fatto di cronaca realmente accaduto nella Sicilia degli anni ‘80. Nel cast figurano Gabriele Pizzurro, Samuele Segreto, Simona Malato e Fabrizia Sacchi. Assolutamente da non perdere. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 9 marzo 2023) ROMA – , sarà in tutte le sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 23 marzo. Una produzione Iblafilm e Rai Cinema con Bim Distribuzione. Il film, dedicato a Giorgio e Antonio, è liberamente ispirato a un fatto di cronaca realmente accaduto nella Sicilia degli anni ‘80. Nel cast figurano Gabriele Pizzurro, Samuele Segreto, Simona Malato e Fabrizia Sacchi. Assolutamente da non perdere. L'articolo L'Opinionista.

