Stramilano | il 19 marzo si corre la 50esima edizione Lanciati gli hashtag #Stramilano2023 e #50anniamanetta Previsti 50mila partecipanti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Milano: domenica torna la 'Stramilano'e festeggia il 50esimo compleanno - - Piergiulio58 : La Stramilano compie 50 anni e punta a 60mila iscritti. Il 19 marzo la corsa da 10 e 5 chilometri e la mezza marato… - AnsaLombardia : La Stramilano compie 50 anni e punta a 60mila iscritti. Il 19 marzo la corsa da 10 e 5 chilometri e la mezza marato… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca La Stramilano compie 50 anni e punta a 60mila iscritti Il 19 marzo la corsa da 10 e 5 chilometr… - Alessio_Cori : Domenica 19 Marzo Stramilano! Ci sarai? -

Your browser does not support the video tag. Torna, domenica 19, lae quest'anno festeggia la cinquantesima edizione. Le novità della corsa non competitiva di quest'anno sono state presentate a Palazzo Marino dall'assessore allo Sport, Martina ...... inedito traguardo: quello della cinquantesima edizione della, la manifestazione ... appassionati e curiosi nelle vie del capoluogo lombardo, in programma domenica 19. Caffitaly sara' ...Lacompie mezzo secolo di vita e in occasione dei suoi 50 anni punta a coinvolgere per l'edizione 2023, che si terrà domenica 19, 60 mila iscritti. Lo scorso anno sono state circa 55 ...

Stramilano, il 19 marzo si corre la cinquantesima edizione Radio Lombardia

Torna domenica 19 marzo l’appuntamento con la 50esima edizione di Stramilano. «E speriamo di arrivare ai 100 anni», l’augurio dello storico presidente Michele Mesto. Mesto che, a margine della ...Milano, 9 mar. (Adnkronos) – Domenica 19 marzo torna l’appuntamento con ‘Stramilano’, la corsa non competitiva più famosa d’Italia che quest’anno festeggia la sua cinquantesima edizione. Era infatti i ...