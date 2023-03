Strage di migranti, oggi consiglio dei ministri a Cutro. Scritte sui muri contro Piantedosi (Di giovedì 9 marzo 2023) A più di dieci giorni dal naufragio costato la vita a 72 persone, il consiglio dei ministri oggi si riunisce a Cutro. Un segnale dato da Palazzo Chigi per spegnere le polemiche indirizzate al governo e in particolare al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Critiche che hanno trovato spazio anche sui muri del comune calabrese, dove il governo si riunirà alle ore 15.45. “Cutro non difende Piantedosi”, riporta una scritta comparsa nei pressi della cittadina. “Il governo arriva, i morti rimangono”, si legge ancora, “Benvenuti in Italia”. Su un altro muro: “La loro speranza è uguale alla nostra”. Poi c’è un numero “72” con una croce vicina e la scritta: “Cutro e la Calabria come Siria e Pakistan, abbandonati a se stessi”. All’ordine ... Leggi su tpi (Di giovedì 9 marzo 2023) A più di dieci giorni dal naufragio costato la vita a 72 persone, ildeisi riunisce a. Un segnale dato da Palazzo Chigi per spegnere le polemiche indirizzate al governo e in particolare al ministro dell’Interno Matteo. Critiche che hanno trovato spazio anche suidel comune calabrese, dove il governo si riunirà alle ore 15.45. “non difende”, riporta una scritta comparsa nei pressi della cittadina. “Il governo arriva, i morti rimangono”, si legge ancora, “Benvenuti in Italia”. Su un altro muro: “La loro speranza è uguale alla nostra”. Poi c’è un numero “72” con una croce vicina e la scritta: “e la Calabria come Siria e Pakistan, abbandonati a se stessi”. All’ordine ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... La7tv : #tagada 'In altri tempi si sarebbe intervenuti, bastava conoscenza di ipotesi di pericolo', le parole dell'ex ammir… - La7tv : #propagandalive 'Un Ministro dell'Interno che non ha mai messo piede in Afghanistan, in Iraq, in Siria e che al mas… - welikeduel : Naufragio di #Crotone: il commento di Andrea Purgatori a #propagandalive @andreapurgatori - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Strage di migranti, oggi il Cdm a Cutro. Scritte contro Piantedosi. Segui la giornata in diretta - BTiddia : RT @AppuntiDiRakele: Uno schifoso odiatore come lui, così miseramente vigliacco, oggi a capo della #guardiacostiera, potrebbe essere stato… -