Strage di Cutro, gli atti dell’inchiesta mettono in difficoltà la Guardia Costiera: “Quella non è una barca di migranti” (Di giovedì 9 marzo 2023) La notte del 25 febbraio alle 23.34, poche ore prima del naufragio di Cutro, il centro di coordinamento di ricerca e soccorso della Guardia Costiera ha inviato alla sala operativa della Guardia Costiera di Reggio Calabria una mail nella quale si spiegava che l’imbarcazione poi andata distrutta segnalata da un aereo di Frontex era “sospetta” ma “non si evidenziano elementi riconducibili al fenomeno migratorio”. Per Roma quindi non si trattava di una barca di migranti. Un elemento che ha certamente influito sulle valutazioni iniziali per l’attivazione della macchina dei soccorsi, contenuto negli atti della Procura di Crotone che sta indagando sulla catena di eventi che avrebbe dovuto portare al salvataggio delle persone ... Leggi su tpi (Di giovedì 9 marzo 2023) La notte del 25 febbraio alle 23.34, poche ore prima del naufragio di, il centro di coordinamento di ricerca e soccorso dellaha inviato alla sala operativa delladi Reggio Calabria una mail nella quale si spiegava che l’imzione poi andata distrutta segnalata da un aereo di Frontex era “sospetta” ma “non si evidenziano elementi riconducibili al fenomeno migratorio”. Per Roma quindi non si trattava di unadi. Un elemento che ha certamente influito sulle valutazioni iniziali per l’vazione della macchina dei soccorsi, contenuto neglidella Procura di Crotone che sta indagando sulla catena di eventi che avrebbe dovuto portare al salvataggio delle persone ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Oggi il ministro dell’Interno #Piantedosi è intervenuto in Parlamento sulla tragedia di #Cutro. Ma nel suo discor… - ferrazza : L’intervento di @matteorenzi sulla strage di Cutro è oggettivamente notevole. - La7tv : #dimartedi Cutro, Pier Luigi Bersani: 'Se un delinquente butta un bambino nel Po', non provi a salvarlo? Questa non… - Adele_Fran : RT @Ste_Mazzu: Per aggiungere pathos al suo discorso sulla strage di Cutro, Renzi avrebbe potuto dire che quei poveri esseri umani fuggivan… - spighissimo : RT @Ste_Mazzu: Per aggiungere pathos al suo discorso sulla strage di Cutro, Renzi avrebbe potuto dire che quei poveri esseri umani fuggivan… -