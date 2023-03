Storia della radio e della tv: Ettore Andenna a Cusano Italia Tv (Di giovedì 9 marzo 2023) Ettore Andenna ha scritto pagine importantissime della Storia della radio e della tv Italiana. Grazie al suo talento ed alle sue intuizioni ha rivoluzionato prima il modo di fare radio e poi mettendo mano in televisione con Tele Monte Carlo ha creato dei format che hanno battuto record e che ancora oggi sono fondamentali per ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 9 marzo 2023)ha scritto pagine importantissimetvna. Grazie al suo talento ed alle sue intuizioni ha rivoluzionato prima il modo di faree poi mettendo mano in televisione con Tele Monte Carlo ha creato dei format che hanno battuto record e che ancora oggi sono fondamentali per ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acmilan : Ci ha lasciati Italo Galbiati, punto di riferimento del mondo rossonero e punto di forza di tante imprese della sto… - Gitro77 : Gli Stati Uniti sono la più grande minaccia alla stabilità e alla pace mondiali. Sono il più grande Stato canaglia… - RaiCultura : In occasione dell'#8marzo, ricordiamo l'articolo 3 della Costituzione italiana attraverso un filmato - tratto dal p… - Q17theplan : RT @Leonard6031: Per me essere definito non vaccinato o 'novax' non è un’offesa, ormai è un complimento e un vanto. Mi ricorda che ho resis… - anna_dell2 : RT @matteosalvinimi: Dico convintamente SÌ a Gerusalemme capitale di Israele, nel nome della pace, della storia e della verità. -