Stop alle estradizioni verso la Cina. Terzi (FdI) in pressing sul governo (Di giovedì 9 marzo 2023) Giulio Terzi di Sant’Agata, senatore di Fratelli d’Italia, ha depositato un’interrogazione parlamentare per chiedere al governo di valutare la sospensione del trattato di estradizione verso la Cina e di promuovere con gli Stati membri dell’Unione europea la sospensione di tutti gli accordi bilaterali di estradizione in vigore con lo stesso Paese. Destinatari dell’interrogazione sono il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e quella della Giustizia, Carlo Nordio. L’atto arriva dopo che la scorsa settimana la Corte Suprema di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d’appello di Ancona negando l’estradizione verso la Cina di un cittadino cinese per presunti reati economici. Come affermato dall’organizzazione per i diritti umani Safeguard Defenders, dopo l’uscita della donna dalla ... Leggi su formiche (Di giovedì 9 marzo 2023) Giuliodi Sant’Agata, senatore di Fratelli d’Italia, ha depositato un’interrogazione parlamentare per chiedere aldi valutare la sospensione del trattato di estradizionelae di promuovere con gli Stati membri dell’Unione europea la sospensione di tutti gli accordi bilaterali di estradizione in vigore con lo stesso Paese. Destinatari dell’interrogazione sono il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e quella della Giustizia, Carlo Nordio. L’atto arriva dopo che la scorsa settimana la Corte Suprema di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d’appello di Ancona negando l’estradizioneladi un cittadino cinese per presunti reati economici. Come affermato dall’organizzazione per i diritti umani Safeguard Defenders, dopo l’uscita della donna dalla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Stop assoluto per i veicoli storici. L’ospedale San Giovanni leva posti ai pazienti e li dà alle vetture condivise… - matteosalvinimi : Una battuta del grande Pieraccioni che dovrebbe far riflettere molti. La battaglia che stiamo portando avanti come… - ultimora_pol : Fumo, verso lo stop totale all'aperto: una bozza messa a punto dai tecnici del ministero della Salute prevede che n… - SciabolataFFP : Al di là di questo, comunque, personalmente sono aperto sia alle sperimentazioni del tempo effettivo “puro”, che a… - RocchiAdriana1 : @LegaSalvini grazie per lo stop alle auto elettriche!!!! @FrancescoLollo1 è felice ? #ilPeggior_GOVERNO_diSempre -