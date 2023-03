Stipendio docenti e ATA: pagamento supplenti brevi, pensionati e ultima tranche aumenti e arretrati (Di giovedì 9 marzo 2023) Stipendio docenti e ATA: per le varie categorie di personale le scadenze sono diverse. E mentre il personale con supplenza breve (incluso organico Covid) è ancora in attesa degli arretrati, qualcosa si muove per l'adeguamento della pensione e per la liquidazione dell'ultima tranche di aumenti e arretrati. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 9 marzo 2023)e ATA: per le varie categorie di personale le scadenze sono diverse. E mentre il personale con supplenza breve (incluso organico Covid) è ancora in attesa degli, qualcosa si muove per l'adeguamento della pensione e per la liquidazione dell'di. L'articolo .

