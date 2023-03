"Stessa faglia di Amatrice e L'Aquila", cosa sappiamo sul terremoto di Perugia (Di giovedì 9 marzo 2023) Pochi danni, di lieve entità, ma tanta paura e preoccupazione per il futuro. Il terremoto registrato oggi giovedì 9 marzo alle ore 16.05 in provincia di Perugia con epicentro a Umbertide sono stati segnalati esclusivamente il distacco di alcune tegole e il cedimento di alcuni cornicioni nell'area interessata. Non sono stati segnalati danni a persone, rende noto la Protezione Civile. "È stata una scossa unica, breve ma intensa, l'abbiamo sentita bene ma fortunatamente non ha comportato allo stato attuale danni visibili", ha spiegato Luca Carizia, sindaco di Umbertide. Nel comune umbro le scuola saranno chiuse domani e dopodomani. "La paura ovviamente c'è sempre, ci siamo un po' spaventati tutti. Noi eravamo negli uffici tecnici del Comune, stavamo guardando un progetto quando abbiamo sentito forte la scossa. Gli edifici strategici, come scuole e ... Leggi su iltempo (Di giovedì 9 marzo 2023) Pochi danni, di lieve entità, ma tanta paura e preoccupazione per il futuro. Ilregistrato oggi giovedì 9 marzo alle ore 16.05 in provincia dicon epicentro a Umbertide sono stati segnalati esclusivamente il distacco di alcune tegole e il cedimento di alcuni cornicioni nell'area interessata. Non sono stati segnalati danni a persone, rende noto la Protezione Civile. "È stata una scossa unica, breve ma intensa, l'abbiamo sentita bene ma fortunatamente non ha comportato allo stato attuale danni visibili", ha spiegato Luca Carizia, sindaco di Umbertide. Nel comune umbro le scuola saranno chiuse domani e dopodomani. "La paura ovviamente c'è sempre, ci siamo un po' spaventati tutti. Noi eravamo negli uffici tecnici del Comune, stavamo guardando un progetto quando abbiamo sentito forte la scossa. Gli edifici strategici, come scuole e ...

