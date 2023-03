Stefano Pioli esalta il Milan: “Abbiamo giocato con personalità, ora pensiamo ai quarti. Sognare è bello…” (Di giovedì 9 marzo 2023) Stefano Pioli si gode il passaggio del turno del suo Milan e festeggia l’approdo ai quarti di finale della Champions League 2022-2023 al termine di un doppio confronto nel quale il Tottenham non ha quasi mai spaventato i rossoneri. 1-0 all’andata firmato Brahim Diaz, 0-0 al ritorno questa sera al New White Hart Lane a conclusione di una sfida nella quale i padroni di casa hanno chiamato alla parata Maignan solamente al 92? minuto con un colpo di testa di Kane ben sventato dall’estremo difensore francese. Davvero 180 minuti impeccabili per la compagine Milanese che, a questo punto, si concentra sul prossimo turno. Al termine della sfida di Londra, Stefano Pioli ha analizzato il match ai microfoni di Amazon: “Siamo stati bravi a giocare con personalità, ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023)si gode il passaggio del turno del suoe festeggia l’approdo aidi finale della Champions League 2022-2023 al termine di un doppio confronto nel quale il Tottenham non ha quasi mai spaventato i rossoneri. 1-0 all’andata firmato Brahim Diaz, 0-0 al ritorno questa sera al New White Hart Lane a conclusione di una sfida nella quale i padroni di casa hanno chiamato alla parata Maignan solamente al 92? minuto con un colpo di testa di Kane ben sventato dall’estremo difensore francese. Davvero 180 minuti impeccabili per la compagineese che, a questo punto, si concentra sul prossimo turno. Al termine della sfida di Londra,ha analizzato il match ai microfoni di Amazon: “Siamo stati bravi a giocare con, ...

