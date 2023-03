Stefano Balloch, il marito di Tommaso Cerno candidato con Fratelli d’Italia alle regionali in Fvg: “Mi ha convinto lui, ora spero che mi voti” (Di giovedì 9 marzo 2023) “Tommaso ha sempre avuto rispetto per le posizioni diverse dalle sue. È stato lui che mi ha spinto ad accettare la proposta di Fratelli d’Italia“. Stefano Balloch è il marito di Tommaso Cerno, giornalista, ex senatore Pd, ex direttore dell’Espresso e attivista per i diritti degli omosessuali. Ex sindaco di Cividale del Friuli con Forza Italia, Balloch si è candidato alle regionali in Friuli-Venezia Giulia – in programma il 2 e 3 aprile – nella lista del partito di Giorgia Meloni. E a convincerlo, racconta in un’intervista al Corriere, è stato proprio il compagno di vita: “Mi ha detto di avere coraggio, di non appendere le “scarpe” della campagna elettorale al chiodo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) “ha sempre avuto rispetto per le posizioni diverse dsue. È stato lui che mi ha spinto ad accettare la proposta di“.è ildi, giornalista, ex senatore Pd, ex direttore dell’Espresso e attivista per i diritti degli omosessuali. Ex sindaco di Cividale del Friuli con Forza Italia,si èin Friuli-Venezia Giulia – in programma il 2 e 3 aprile – nella lista del partito di Giorgia Meloni. E a convincerlo, racconta in un’intervista al Corriere, è stato proprio il compagno di vita: “Mi ha detto di avere coraggio, di non appendere le “scarpe” della campagna elettorale al chiodo ...

