Statale di Milano il nuovo polo per la Sanità Digitale

Milano sempre più faro dell'innovazione in Italia, grazie a Catch at Mind, il nuovo progetto a guida dall'Università Statale (sito web), nato per offrire servizi all'avanguardia nell'ambito della Sanità e del Life Science. Il programma è entrato ufficialmente a far parte della rete degli EDIH, i poli europei di innovazione Digitale, istituiti nell'ambito del Digital Europe Programme, con l'obiettivo di favorire la digitalizzazione nelle piccole e medie imprese e nella pubblica amministrazione attraverso intelligenza artificiale, cybersecurity e high performance computing Catch at Mind, che nello specifico punterà sull'Intelligenza artificiale e il machine learning, in una prima fase non aveva superato la selezione per entrate nella rete degli EDIH, mentre nella seconda call della Commissione Europea è ...

