Stasera in tv c’è L’uomo d’acciaio | l’ultima volta di Henry Cavill nei panni di Superman

Leggi su amica

(Di giovedì 9 marzo 2023)in tv c’èin L’uomo d’acciaio (2013). Ovvero, nel film di Zack Snyder che ha fatto ripartire da zero il mito del supereroe kryptoniano. Godiamocelo, perché i capi della Dc Comics hanno deciso che il prossimonon sarà più… (foto Warner Bros). Togliamo subito il dubbio. Godiamocelo, perché così non lo vedremo più. Dopo un anno di tira e molla, è ufficiale.non sarà mai più Supermen. E allora non perdiamoci,in tv, L’uomo d’acciaio (2013) di Zack Snyder. Su Italia 1 alle 21.20. La pellicola che aveva iniziato il ciclo antagonista a quello della Marvel. (Sebbene questo film sia stato un successo, ciò che è seguito, molto meno). E che vede l’attore inglese in uno dei ...