Star Wars, Jon Favreau: "I prossimi film saranno ambientati dopo la trilogia sequel"

Jon Favreau è tornato a parlare di Star Wars, questa volta anticipando alcuni interessanti dettagli sul probabile futuro della saga in termini cinematografici. Con il franchise di Star Wars che continua a raccogliere un discreto successo su Disney+, muovendosi agilmente nella dimensione seriale e coinvolgendo le varie community, la situazione appare ben diversa per quanto riguarda i progetti sul grande schermo. Ci ha pensato Jon Favreau, creatore di The Mandalorian, a instillare una minima speranza nei fan di sempre che vorrebbero tornare in sala. Interrogato da Moovy TV (tramite SFFGazette.com), Jon Favreau ha suggerito che, per quanto ne sa, i prossimi film della saga Star Wars racconteranno storie ...

