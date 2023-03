Star Wars e MCU: Bob Iger sul futuro delle saghe, con più attenzione per i personaggi e forse meno sequel (Di giovedì 9 marzo 2023) Bob Iger, CEO di Disney, ha parlato del futuro della saga di Star Wars e del MCU, sottolineando gli aspetti che verranno presi in considerazione nello sviluppo dei prossimi progetti. Bob Iger, CEO della Disney, ha parlato del futuro di Star Wars e del MCU durante l'evento Morgan Stanley Technology, Media and Telecom Conference che gli ha dato l'occasione di compiere una piccola riflessione sulla situazione di Lucasfilm, Marvel, Pixar e Disney. Il capo dello studio non è però entrato nei dettagli per quanto riguarda i progetti in fase di sviluppo o la possibilità di realizzare ulteriori sequel. Parlando della Marvel, Bob Iger ha dichiarato: "Ci sono 7.000 personaggi, ci sono ancora tante storie da ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 9 marzo 2023) Bob, CEO di Disney, ha parlato deldella saga die del MCU, sottolineando gli aspetti che verranno presi in considerazione nello sviluppo dei prossimi progetti. Bob, CEO della Disney, ha parlato deldie del MCU durante l'evento Morgan Stanley Technology, Media and Telecom Conference che gli ha dato l'occasione di compiere una piccola riflessione sulla situazione di Lucasfilm, Marvel, Pixar e Disney. Il capo dello studio non è però entrato nei dettagli per quanto riguarda i progetti in fase di sviluppo o la possibilità di realizzare ulteriori. Parlando della Marvel, Bobha dichiarato: "Ci sono 7.000, ci sono ancora tante storie da ...

