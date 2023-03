Stangata per i super redditi Usa: Biden fa la patrimoniale (Di giovedì 9 marzo 2023) La patrimoniale è pronta a sbarcare negli Usa. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden annuncerà nelle prossime ore una ‘minimum tax' del 25 per cento per i miliardari. La misura rientrerebbe nel piano per tagliare il deficit federale di quasi tremila miliardi nel giro di dieci anni. Nel piano di prelievo fiscale per i super redditi c'è anche il raddoppio della tassazione sul ‘capital gain', che passerebbe dal 20 al 39,6 per cento, e una maggiore imposizione fiscale sulle corporation e sui redditi degli americani più ricchi, con un guadagno superiore ai 400 mila dollari l'anno. La proposta ha, in realtà, poche possibilità di passare al Congresso, visto che alla Camera c'è la nuova maggioranza repubblicana, ma verrà usata da Biden nella campagna per le ... Leggi su iltempo (Di giovedì 9 marzo 2023) Laè pronta a sbarcare negli Usa. Il presidente degli Stati Uniti Joeannuncerà nelle prossime ore una ‘minimum tax' del 25 per cento per i miliardari. La misura rientrerebbe nel piano per tagliare il deficit federale di quasi tremila miliardi nel giro di dieci anni. Nel piano di prelievo fiscale per ic'è anche il raddoppio della tassazione sul ‘capital gain', che passerebbe dal 20 al 39,6 per cento, e una maggiore imposizione fiscale sulle corporation e suidegli americani più ricchi, con un guadagnoiore ai 400 mila dollari l'anno. La proposta ha, in realtà, poche possibilità di passare al Congresso, visto che alla Camera c'è la nuova maggioranza repubblicana, ma verrà usata danella campagna per le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GDS_it : Stangata sugli enti di #formazione #siciliana, l'#Inps ha chiesto il pagamento di contributi per diversi milioni. A… - CN24_tv : Stangata alla cosca Piromalli: in 49 finiscono in manette, sigilli a beni per un milione ???? QUI ?… - AntoninoGarg : @MatthijsPog Bene ma alla fine cambia poco, se la manovra contratti è stata decisiva per iscriverci al campionato a… - Claudio75412168 : RT @serebellardinel: Ad Aprile arriva la stangata anche per voi che l'avete votato il Governo #Meloni, perchè la #bolletta costerà il 58% i… - YouTvrs : Nuovo articolo - Azzurra Colli stangata dal Giudice Sportivo: lunga squalifica per Petrucci, mancherà anche Filippo… -