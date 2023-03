Stadio Domiziano, il 16 marzo la conferenza straordinaria di OIBR (Di giovedì 9 marzo 2023) Arriva dall’Europa (GU-UE 26.12.22) la nuova direttiva in materia di raggiungimento degli ESG sul Reporting di Sostenibilità destinata anche a medie imprese di tutta la filiera, produttive e commerciale. Gli Stati hanno 18 mesi per recepirla ed entro tre anni oltre 4.000 Imprese italiane dovranno adeguarsi con tutte le rispettive filiere. Delle 2.500 principali società italiane dell’Indice Mediobanca, però a oggi, neanche un terzo pubblica il Bilancio di Sostenibiltà e un’altro terzo non parla di sostenibilità nella propria comunicazione. A che punto sono quindi le PMI e le aziende italiane? L’adozione di criteri ESG nel sistema della attività produttive italiane è ancora arretrato e inadeguato. Quale concreto effetto avrà la nuova direttiva dal momento in cui verrà ratificata del Governo Italiano? Numeri e statistiche alla mano, se ne parlerà il 16 marzo 2023 ... Leggi su funweek (Di giovedì 9 marzo 2023) Arriva dall’Europa (GU-UE 26.12.22) la nuova direttiva in materia di raggiungimento degli ESG sul Reporting di Sostenibilità destinata anche a medie imprese di tutta la filiera, produttive e commerciale. Gli Stati hanno 18 mesi per recepirla ed entro tre anni oltre 4.000 Imprese italiane dovranno adeguarsi con tutte le rispettive filiere. Delle 2.500 principali società italiane dell’Indice Mediobanca, però a oggi, neanche un terzo pubblica il Bilancio di Sostenibiltà e un’altro terzo non parla di sostenibilità nella propria comunicazione. A che punto sono quindi le PMI e le aziende italiane? L’adozione di criteri ESG nel sistema della attività produttive italiane è ancora arretrato e inadeguato. Quale concreto effetto avrà la nuova direttiva dal momento in cui verrà ratificata del Governo Italiano? Numeri e statistiche alla mano, se ne parlerà il 162023 ...

